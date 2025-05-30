Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İHA

Süper Lig’in 38. ve son haftasında yarın Konyaspor’u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İDMANDAN NOTLAR

Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.