Fenerbahçe, ligde 2 hafta sonra güldü

Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler 2 kez geriye düştüğü mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif kaydetti.

FENERBAHÇE, SON İKİ MAÇINDA BERABERE KALDI

Tedesco’nun öğrencileri, ligde 23. haftada Kasımpaşa ile, 24. haftada da Antalyaspor ile berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, Karadeniz ekibine karşı aldığı bu galibiyetle ligde puanını 57’ye yükseltti.

RAKİP KARAGÜMRÜK

Fenerbahçe, gelecek hafta Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacak.