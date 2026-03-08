Abone ol: Google News

Fenerbahçe, ligde 4 maç sonra Samsunspor'u mağlup etti

Fenerbahçe, Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 yendi ve 4 maçtır berabere kaldığı rakibini mağlup etti.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşılaşırken mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler ile kırmızı-beyazlıların ligde karşılaştığı son 4 maç berabere tamamlanmıştı.

Fenerbahçe, bugün aldığı galibiyetle rekabetteki eşitliği bozdu.

SÜPER KUPA YARI FİNALİNDE YENDİLER

İki ekip 6 Ocak tarihinde Süper Kupa yarı finalinde oynarken, Fenerbahçe 2-0 kazanarak finale yükselmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

