Fenerbahçe ligin ilk 22 haftasını namağlup tamamlayarak yeni bir rekora imza attı

- Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 22 haftasını namağlup tamamlayarak yeni bir rekora imza attı.
- Ligin 22. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenerek yenilmezlik serisini sürdüren sarı-lacivertliler, 15 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.
- Fenerbahçe, dış sahada 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik ile toplamda 52 puana ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 yendi. Sarı-lacivertliler; Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun golleriyle 3 puana uzandı.
Tedesco'nun öğrencileri üst üste 3, toplamda 15. galibiyetini elde etti.
Bu sezon ligde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 15 galibiyet, 7 beraberlikle puanını 52'ye yükseltti.
2006'DAN BU YANA BİR İLK
Kanarya, en son 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi almamıştı.
DEPLASMANDA 28 PUANLAR ZİRVEDE
Sarı-lacivertliler, bu sezon dış sahada 12 maça çıktı.
Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, 28 puan topladı.
SON 4 DEPLASMANDA 4 GALİBİYET
Kanarya, deplasmanda oynadığı maçlarda 28 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 11 gol gördü.
Tedesco'nun öğrencileri, konuk olduğu son 4 deplasmanda da sahadan galibiyetle ayrıldı.