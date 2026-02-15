Fenerbahçe ligin ilk 22 haftasını namağlup tamamlayarak yeni bir rekora imza attı Son olarak ligin 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez sezonun ilk 22 haftasını namağlup tamamladı.

Göster Hızlı Özet Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 22 haftasını namağlup tamamlayarak yeni bir rekora imza attı.

Ligin 22. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenerek yenilmezlik serisini sürdüren sarı-lacivertliler, 15 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, dış sahada 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik ile toplamda 52 puana ulaştı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 yendi. Sarı-lacivertliler; Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun golleriyle 3 puana uzandı. Tedesco'nun öğrencileri üst üste 3, toplamda 15. galibiyetini elde etti. Bu sezon ligde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 15 galibiyet, 7 beraberlikle puanını 52'ye yükseltti. 2006'DAN BU YANA BİR İLK Kanarya, en son 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi almamıştı. DEPLASMANDA 28 PUANLAR ZİRVEDE Sarı-lacivertliler, bu sezon dış sahada 12 maça çıktı. Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, 28 puan topladı. SON 4 DEPLASMANDA 4 GALİBİYET Kanarya, deplasmanda oynadığı maçlarda 28 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 11 gol gördü. Tedesco'nun öğrencileri, konuk olduğu son 4 deplasmanda da sahadan galibiyetle ayrıldı. Eshspor Haberleri Juventus teknik direktörü ve yetkilileri Inter maçının sonunda hakemlerin önünü kesti

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni'den Trabzonspor'a gönderme

Cristiano Ronaldo sahalara golle döndü