Fenerbahçe, Mariano Diaz ile anlaştı mı?

Fenerbahçe, Mariano Diaz ile anlaştı mı?

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili, "Fenerbahçe, Mariano Diaz ile anlaştı mı?" sorusu gündeme getirildi.

Jorge Jesus önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, forvet adayları arasına aldığı Mariano Diaz için yaptığı teklifi yükseltti.

Real Madrid’le görüşmelerde masaya 4 milyon Euro ve bonuslar ile oturan Fenerbahçe, bu rakamı 5 milyon Euro olarak güncelledi.

Fenerbahçe'nin istediği bu transferin bitip bitmeyeceği ise taraftarların en merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Real Madrid'den ayrılmaya kararlı olan oyuncu için, son karar yine kulübünden gelecek.

Bu kapsamda da, "Fenerbahçe, Mariano Diaz ile anlaştı mı?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Peki, Fenerbahçe, Mariano Diaz ile anlaştı mı? İşte yanıtı...

Fenerbahçe, Mariano Diaz ile anlaştı mı?

FANATİK Gazetesi'nin haberine göre; AS Gazetesi, Fenerbahçe’nin Dominikli golcü için Real Madrid’e yaptığı 4 milyon Euro’luk teklifi artırdığını yazdı. Buna göre yönetim, 28 yaşındaki forvet için İspanyol devine son olarak 5 milyon Euro’nun yanı sıra bonus önerdi.

Real Madrid’den gelecek yanıt beklenmeye başladı. Golcü oyuncu, Real Madrid’den ayrılmaya kararlı. Sarı- Lacivertliler’in Mariano Diaz ile 2+1 yıllık sözleşme için görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.

Yıldız futbolcu için Fenerbahçe dışında girişimde bulunan tek takımın Getafe olması, önemli bir avantaj. Şampiyonlar Ligi, Sarı-Lacivertliler’in Mariano’yu ikna etmesi için bir diğer avantajı. Real Madrid, yıldız futbolcuyu 2017’de 8 milyon Euro’ya Lyon’a satmış, buradaki başarılı performansı sonrası 2018’de 21.5 milyon Euro’luk geri alma maddesini kullanarak yeniden renklerine bağlamıştı.