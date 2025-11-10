Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

- Fenerbahçe, Süper Lig'de Rizespor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı.
- Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanda milli takımda bulunan oyuncular yer almadı.
- Antrenman core çalışmasıyla başlayıp, çift kale maçla sona erdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Rizespor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmana, milli takım kadrolarına davet edilen futbolcular katılmadı.
ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ
Salonda core çalışmasıyla başlayıp, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla noktalandı.
Dün oynanan Kayserispor maçında 60 dakika üzeri forma giyen oyuncular ise günü yenilenme çalışması ile tamamladı.