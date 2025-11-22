Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Rizespor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 17:14
Fenerbahçe, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
  • Fenerbahçe, Rizespor'la oynayacağı maç için hazırlıklarını bitirdi.
  • Antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayıp, çift kale maçla sona erdi.
  • Takım bu akşam Rize'ye hareket edecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Rizespor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe, bu akşam Rize'ye gidecek.

