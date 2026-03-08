Fenerbahçe - Samsunspor maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile sahasında mücadele edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Candaş Elbil ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak.

LİGİN TEK NAMAĞLUP TAKIMI FENERBAHÇE

Ligdeki 24 mücadelede 15 galibiyet, 9 beraberlikle 54 puan toplayan Fenerbahçe, ikinci sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertliler son 2 maçında Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kaldı.

53 gol atıp kalesinde 23 gol gören Fenerbahçe, ligde namağlup tek takım konumunda yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Oğuz Aydın, Guendouzi, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Asensio, Kerem, Cherif

Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Holse, Ntcham, Elayis Tavşan, Ndiaye

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde 5 eksik var.

Sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, bu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

FENERBAHÇE'DE 6 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde 6 oyuncu sarı kart sınırında.

Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Anthony Musaba, Ederson, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu, bu maç kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyemeyecek.

TEDESCO GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, 2 maç sonra takımın başında sahaya çıkacak.

Geçirdiği ağır enfeksiyon sebebiyle ligde oynanan Antalyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçlarında takımını yalnız bırakan İtalyan teknik adam, Samsunspor mücadelesinde kulübedeki yerini alabilecek.

SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ

Samsunspor'da sakatlıkları geçen Tanguy Coulibaly, Emre Kılınç, Afonso Sousa'nın forma giyip giymeyecekleri maç saatinde belli olacak.

Sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin ise Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Kırmızı-beyazlı takımda 7 futbolcunun 3'er sarı kartı bulunuyor.

Zeki Yavru, Emre Kılınç, Yunus Emre Çift, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson, Tanguy Coulibaly ve Olivier Ntcham bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada kart cezalısı olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşma, 0-0 golsüz beraberlikle sona ermişti.

66. RANDEVU

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de bu maçla birlikte 66. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 65 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet alırken 18 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 110 golüne, Samsunspor 60 golle cevap verdi. İki ekip arasındaki son 4 lig maçı ise berabere tamamlandı.

Fenerbahçe ile Samsunspor, lige verilen arada Turkcell Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya geldi. Adana'daki müsabakayı sarı-lacivertliler, 2-0 kazanarak finale yükseldi.

FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN

Fenerbahçe, Samsunspor ile sahasındaki 32 maçta sadece 2 kez mağlup oldu.

Rakibini sahasında 22 kez yenen sarı-lacivertliler, İstanbul'da 8 de beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, sahasındaki karşılaşmalarda rakip fileleri 61 kez havalandırırken kalesinde ise 19 gol gördü.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.