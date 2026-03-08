Fenerbahçe sezon başı kiralamıştı! Edson Alvarez için transfer itirafı geldi

Fenerbahçe geçtiğimiz yaz, o dönem takımın başında bulunan Jose Mourinho'nun talebiyle Edson Alvarez'i satın alma opsiyonuyla İngiliz takımı West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Meksikalı futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferi sırasında perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.

Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, 28 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atmasında önemli bir rolü olduğunu itiraf etti.

"MOURINHO BENİ ARADI VE EDSON ALVAREZ'İ SORDU"

Meksika basınından Jorge "El Burro" Van Rankin'e konuşan Aguirre, Mourinho'nun o dönem kendisini aradığını ve Alvarez hakkında sorular sorduğunu açıkladı.

Portekizli teknik direktörle yaptığı telefon görüşmesini detaylarıyla anlatan Javier Aguirre, şunları söyledi:

Mourinho beni telefonla aradı ve 'Javier, bana Edson'u teklif ediyorlar, milli takımda onu oynatıyor musun?' dedi. 'Evet, evet.' diyerek yanıt verdim. 'Onu tanıyorsun, milli takımda da oynadı, hangi pozisyonda oynuyor?' diye sorunca ‘Eh, oldukça iyi.’ dedim. 'Ne düşünüyorsun? Rekabet edebilir mi?' dedi ve 'Mükemmel, al onu. Mükemmel.' dedim

"EDSON'U TRANSFER EDİP, MOURINHO'YU KOVDULAR"

Edson Alvarez'in, Fenerbahçe'ye transferinin ardından kendisini aradığını ve teşekkür ettiğini belirten Meksikalı teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

Edson beni aradı, 'Teşekkürler, Mourinho beni aradı ve seninle konuştuğunu söyledi.' dedi. Onu transfer ettiler ve bir maç sonra Mourinho'yu kovdular, İnanılmaz!

AMELİYAT OLMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez'in, mart ayının sonlarında sahalara dönmesi bekleniyor.

Meksikalı oyuncu, bu sezon çıktığı 17 maçta 1 asist yaptı.