Fenerbahçe stadının yeni ismi açıklandı

Fenerbahçe, ABD merkezli gıda şirketi Chobani ile 10 yıllık stat isim hakkı ve 5 yıllık forma sponsorluğu için anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bu anlaşma sonucunda Kadıköy ilçesinde bulunan Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin isminde değişikliğe gidildi.

STAT İSMİNDE DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'nin yeni stadyum ismi "Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi" oldu.

Divan Kurulu'nda açıklama yapan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan "Stadyumun adı, 'Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi' olacak." açıklamasını yaptı.

'GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ'

Burak Kızılhan ayrıca "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk sözleşmesini imzaladığımızı büyük bir gururla ilan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.