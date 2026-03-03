Abone ol: Google News

Fenerbahçe taraftarı Afrika'da kurban kestirdi

Bir Fenerbahçe taraftarı, kulübün üzerindeki şanssızlığın sona ermesi ve takımın şampiyon olabilmesi için Afrika'da kurban kestirdi.

Son dönemde kötü sonuçlar alan Fenerbahçe'de taraftarlar, hayal kırıklığı yaşadı.

Önce Avrupa'dan elenen sarı-lacivertliler, ardından da ligde şampiyonluk yolunda 2 önemli kayıp yaşadı.

Fenerbahçe, oynadığı son 2 lig maçında da berabere kalarak 4 puan bıraktı.

FENERBAHÇE TARAFTARI KURBAN KESTİRDİ

Yaşananların ardından bir Fenerbahçe taraftarı, kulübün üzerindeki şanssızlığın sona ermesi ve takımın şampiyon olabilmesi için Afrika'da kurban kestirdi.

O anlara ilişkin görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

'ŞANSIZLIK DAĞILSIN, ŞAMPİYONLUK HASRETİ SONA ERSİN'

Sarı-lacivertli taraftarın, takımın uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretinin sona ermesi için böyle bir adım attığı belirtildi.

Paylaşılan görüntülerde, kurban kesimi sırasında Fenerbahçe'ye destek mesajları verildiği görüldü.

