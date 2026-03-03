Fenerbahçe taraftarı Afrika'da kurban kestirdi

Son dönemde kötü sonuçlar alan Fenerbahçe'de taraftarlar, hayal kırıklığı yaşadı.

Önce Avrupa'dan elenen sarı-lacivertliler, ardından da ligde şampiyonluk yolunda 2 önemli kayıp yaşadı.

Fenerbahçe, oynadığı son 2 lig maçında da berabere kalarak 4 puan bıraktı.

FENERBAHÇE TARAFTARI KURBAN KESTİRDİ

Yaşananların ardından bir Fenerbahçe taraftarı, kulübün üzerindeki şanssızlığın sona ermesi ve takımın şampiyon olabilmesi için Afrika'da kurban kestirdi.

O anlara ilişkin görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

'ŞANSIZLIK DAĞILSIN, ŞAMPİYONLUK HASRETİ SONA ERSİN'

Sarı-lacivertli taraftarın, takımın uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretinin sona ermesi için böyle bir adım attığı belirtildi.

Paylaşılan görüntülerde, kurban kesimi sırasında Fenerbahçe'ye destek mesajları verildiği görüldü.