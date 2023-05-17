Fenerbahçe - Trabzonspor maçında iki takımda da eksikler var Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde iki takımda da sakat ve kart cezalısı oyuncuların fazlalığı dikkatleri çekiyor.

Süper Lig'in 34. haftası dev bir maçla sona eriyor. Jorge Jesus'un ekibi Fenerbahçe ile Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen maçta karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde iki takımda da eksikler yer alıyor. 18 Mayıs akşamı saat 20.00'de oynanacak maç öncesinde ev sahibi Fenerbahçe'nin kadrosunda 4 oyuncu yer almayacak. İrfan Can, cezalı durumda Süper Lig'de 2. sırada bulunan sarı-lacivertli ekipte sakatlıklar nedeniyle takımın kalecisi ve kaptanı Altay Bayındır, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique ve İngiliz oyuncu Bright Osayi Samuel kadroda olmazken, kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci de forma giyemeyecek. Trabzonspor'da da 4 futbolcu yok Ligde çıkış arayan konuk takım Trabzonspor'da da 4 isim kadroda yer almazken, sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı ve kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas forma giyemeyecek.