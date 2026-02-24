Kerim Rahmi Koç'un Marco Asensio'nun attığı gole sevinci gündem oldu

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında 90+5'te attığı gol sonrası Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç büyük sevinç yaşadı. Çevresindekiler ise Kerim Rahmi'yi zor sakinleştirdi.
Süper Lig’in 23’üncü haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan mücadelede, hakem Yasin Kol düdük çaldı.
Yasin Kol’un yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Osman Gökhan Bilir üstlendi.
GOLLER SON DAKİKADA GELDİ, FENERBAHÇE FIRSAT TEPTİ
Mücadele 90+5’inci dakikada Marco Asensio ve 90+11’inci dakikada Jim Allevinah’ın attığı gollerle 1-1 berabere sona erdi.
Puanını 53 yapan Fenerbahçe, zirve yarışında önemli fırsatı değerlendiremedi.
KERİM RAHMİ KOÇ'UN BÜYÜK SEVİNCİ
Fenerbahçe'nin dün akşam Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada, tribünlerde dikkat çeken anlar yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin 90+5. dakikada Asensio ile bulduğu gol sonrası Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, büyük sevinç yaşadı.
Tribündeki coşkulu anlarda Kerim Rahmi Koç'un adeta kendinden geçtiği görüldü.
Yanında bulunanların genç ismi sakinleştirmekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı.
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.