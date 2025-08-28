Fenerbahçe yedek kulübesinde gerginlik yaşandı

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Karşılaşmanın yankıları sürerken Fenerbahçe'de dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

BROWN, DJIKU'NUN ELİNİ HAVADA BIRAKTI

Müsabakanın 66. dakikasında Archie Brown, yerini Duran'a bıraktı.

Brown oyundan çıkarken yedek kulübesinde oturan Djiku'ya elini uzatmadı.

ARKASINDAN BİR ŞEY FIRLATTI

Djiku, bu durumun ardından Brown'un arkasından bir şeyler fırlattı.

Orta çıkan görüntü kısa sürede gündem oldu ve birçok kez paylaşıldı.