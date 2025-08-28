Abone ol: Google News

Fenerbahçe yedek kulübesinde gerginlik yaşandı

Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de gözlerden kaçan bir detay sosyal medyada paylaşıldı. Archie Brown oyundan çıkarken Djiku'nun elini sıkmadı. Harekete sinirlenen Djiku takım arkadaşının arkasından bir şeyler fırlattı.

Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 14:39

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Karşılaşmanın yankıları sürerken Fenerbahçe'de dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

BROWN, DJIKU'NUN ELİNİ HAVADA BIRAKTI 

Müsabakanın 66. dakikasında Archie Brown, yerini Duran'a bıraktı.

Brown oyundan çıkarken yedek kulübesinde oturan Djiku'ya elini uzatmadı.

ARKASINDAN BİR ŞEY FIRLATTI 

Djiku, bu durumun ardından Brown'un arkasından bir şeyler fırlattı.

Orta çıkan görüntü kısa sürede gündem oldu ve birçok kez paylaşıldı.

