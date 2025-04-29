Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.
FENERBAHÇE, 2 GÜN İZİN YAPTI
Gaziantep FK mücadelesinin ardından 2 gün izin yapan futbolcular, bugünkü antrenmana salonda core çalışmasıyla başladı.
İDMAN ÇİFT KALE MAÇLARLA SONA ERDİ
Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden idman, pas çalışmasıyla sürdü.
İki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda oynanan çift kale maçlarla günü tamamladı.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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