Süper Lig'de 23. haftanın görünümü!

Süper Lig'de 23. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray ile zirve yarışında puan eşitleme fırsatını kaybetti.

Deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, 55 puanla liderliğini sürdürdü.

Trabzonspor, konuk olduğu Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek 3. sıradaki yerini korurken Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi 4-0'lık skorla geçerek İzmir temsilcisinin önünde 4. sıraya yerleşti.

SONUÇLAR

Rizespor-Kocaelispor: 2-0

Eyüpspo-Gençlerbirliği: 1-0

Alanyaspor-Başakşehir: 1-2

Konyaspor-Galatasaray: 2-0

Kayserispor-Antalyaspor: 1-0

Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-2

Fatih Karagümrük-Samsunspor: 0-0

Beşiktaş-Göztepe: 4-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 1-1

PUAN DURUMU

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

27 Şubat Cuma:

20.00 Başakşehir-Konyaspor

20.00 Trabzonspor- Fatih Karagümrük

28 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Rizespor

16.00 Kocaelispor-Beşiktaş

20.00 Galatasaray-Alanyaspor

20.00 Göztepe-Eyüpspor

1 Mart Pazar:

16.00 Gençlerbirliği-Kayserispor

20.00 Samsunspor-Gaziantep FK

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe