Süper Lig'de 23. haftanın görünümü!

Ligde 23. hafta, bugün oynanan tek maçla sona erdi. Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray, 55 puanla liderliğini sürdürdü
Süper Lig'de 23. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray ile zirve yarışında puan eşitleme fırsatını kaybetti.
Deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, 55 puanla liderliğini sürdürdü.
Trabzonspor, konuk olduğu Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek 3. sıradaki yerini korurken Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi 4-0'lık skorla geçerek İzmir temsilcisinin önünde 4. sıraya yerleşti.
SONUÇLAR
Rizespor-Kocaelispor: 2-0
Eyüpspo-Gençlerbirliği: 1-0
Alanyaspor-Başakşehir: 1-2
Konyaspor-Galatasaray: 2-0
Kayserispor-Antalyaspor: 1-0
Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-2
Fatih Karagümrük-Samsunspor: 0-0
Beşiktaş-Göztepe: 4-0
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 1-1
PUAN DURUMU
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
27 Şubat Cuma:
20.00 Başakşehir-Konyaspor
20.00 Trabzonspor- Fatih Karagümrük
28 Şubat Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Rizespor
16.00 Kocaelispor-Beşiktaş
20.00 Galatasaray-Alanyaspor
20.00 Göztepe-Eyüpspor
1 Mart Pazar:
16.00 Gençlerbirliği-Kayserispor
20.00 Samsunspor-Gaziantep FK
20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe