Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile imza aşamasında

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör büyük oranda belli oldu.

Öncelikle İsmail Kartal ile anlaşmaya yakın olan Fenerbahçe'de bu fikir değişti ve Domenico Tedesco ile imza atılmasına karar verildi.

GÖRÜŞMELER SONA YAKLAŞTI

Sportif direktör Devin Özek'in "Transfer dönemi bizim için iyi geçti, birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor. O zaman başarılı bir dönem geçirmiş olacağız." sözleri sonrasında Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

"Ben ilk yıl bu takımı şampiyon yaparım" iddiasını Fenerbahçe yönetimi ile paylaşan Tedesco için resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.

YARDIMCISI GÖKHAN GÖNÜL OLACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun ekibine düşünülen Türk yardımcının Gökhan Gönül. Kısa süre içerisinde o da ekibe dahil edilecek.

DOMENICO TEDESCO KİMDİR?

39 yaşındaki teknik adamı ön plana çıkaran en önemli özellik ise görev aldığı her kulüpte hücum futbolu oynatması.

4-2-3-1 sistemini benimseyen genç teknik adam, sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti.

Hem görev aldığı kulüp takımlarında, hem de Belçika Milli Takımı'na geliş süreci ile birlikte hızlı netice almış bir isim olarak öne çıkan Tedesco, Belçika Milli Takımı'nda 16 ay mağlubiyet yüzü görmeyen başarılı teknik adam EURO 2024'te de takımını namağlup gruptan çıkardı.

Kariyerine Erzgebirge Aue'de başlayan genç teknik adam, gösterdiği performansla Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör oldu ve Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Sonrasında Spartak Moskova'nın tarihindeki en genç teknik direktör oldu.

Yeniden Almanya'ya dönen Tedesco, Leipzig'de görev aldığı dönemde takım 11'nci sıradayken, aynı sezon DFB-Pokal'ı kazandı ve ligi 4'üncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.

Gösterdiği performansla da Belçika Milli Takımı'nın en genç teknik direktörü oldu. Belçika milli takımıyla da 2,75 gol ortalaması ile önemli performans elde etti.