Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, 11 Nisan Cumartesi akşamı deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı Süper Lig 29. hafta maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

YARIN DEVAM EDECEK

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında iki gruba ayrılan oyuncularımız, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertliler, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından Kayseri’ye gidecek.