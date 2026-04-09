Paul Onuachu imza gününde konuştu: Harika bir sezon geçiriyoruz

Trabzonspor’un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde bulunan TS Club mağazasında düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.

Yoğun ilgi gördüğü etkinlikte bol bol imza dağıtan ve fotoğraf çektiren Onuachu, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

"HARİKA BİR SEZON GEÇİRİYORUZ"

Sezon performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan deneyimli oyuncu, "Harika bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Hem takım hem de teknik ekip olarak iyi bir süreçten geçiyoruz. Gol krallığı yarışında zirvede olmak benim adıma sevindirici. Önemli olan bu performansı sürdürebilmek" ifadelerini kullandı.

"MAÇLARIMIZI KAZANIP NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini de aktaran Onuachu, "Yapmamız gereken tek şey maçlarımızı kazanmak. Arada 4 puanlık fark var ve oynayacağımız karşılaşmalar bulunuyor. Biz işimize odaklanıp kazanmaya devam edeceğiz, sonunda ne olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.