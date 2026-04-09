Gaziantep FK'lı futbolcu taraftarla tartıştı: Çocuk odana asarsın...

Gaziantep FK forması giyen Yusuf Kabadayı, sosyal medyada bir taraftarla yaşadığı diyalogla gündeme geldi.

Kabadayı'nın verdiği yanıt, kısa sürede taraftarlar arasında tartışma konusu haline geldi.

TARAFTARIN YORUMUNA CEVAP VERDİ

Tartışma, bir taraftarın Yusuf Kabadayı'nın sahada olduğu bir senaryoya atıfta bulunarak, "Yusuf karşıda ise karşısının kazanma şansı yok" şeklindeki ironik yorumuyla başladı.

Bu yoruma sinirlendiği gözlenen Yusuf Kabadayı, taraftara "Dünkü resmi çocuk odana asarsın" şeklinde sert bir cevap verdi.

"ÇOCUK ODANA ASARSIN"

Genç futbolcunun bu çıkışı üzerine taraftar, eleştirilerinin dozunu artırarak şu ifadeleri kullandı:

"Senin çocuk odanda da Galatasaray’ın Instagram'da paylaştığı resmi asmış olduğun kesin. Ben -3 derecede bu takımı destekledim. 45 dakika topun peşinden koşmaktan başka ne iş yapıyorsun? İyi oynadın da sana destek vermedik mi?"

Öte yandan yaşanan bu diyalog kısa sürede sosyal medyada dikkat çekerken, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu.