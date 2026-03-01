Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür'den olay tepki!

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Sarı-lacivertlilerin Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

KEREM VE MERT'TEN TEPKİ

Maçın 74. dakikasında oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan alınmasına mutsuzluğu ekrana yansıdı.

87. dakikasında ise Mert Müldür oyundan alındığında tepkisi daha yüksek oldu.

20. dakikada sakatlanan Semedo yerine oyuna giren Mert Müldür kenara gelirken ve sonrasında kulübede karardan memnuniyetsizliğini gösterdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)