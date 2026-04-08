Fenerbahçe'de Marco Asensio gelişmesi

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde sakatlanmış ve maça devam edememişti.

Dizindeki ödem indikten sonra ikinci MR'a girecek olan deneyimli futbolcudan kötü haber geldi.

Asensio'nun dönüşünün uzama ihtimali bulunuyor.

RİZE'YE KARŞI DA OLMAYABİLİR

MR sonrası tedavisine başlanacak olan yıldız futbolcunun, Kayserispor'un ardından Rizespor maçında da riske edilmeyeceği ifade edildi.

Haberde, Asensio'nun Galatasaray derbisine saklanacağı aktarıldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Marco Asensio, 13 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.