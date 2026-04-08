Mircea Lucescu'nun Hakan Çalhanoğlu'na sarıldığı anlar gündem oldu

Futbol dünyası bir efsaneyi daha sonsuzluğa uğurladı…

Ünlü teknik direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

En son Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran ve ay-yıldızlı ekibimize Dünya Kupası play-off yarı finalinde elendikten sonra görevden alınan Lucescu, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

3 Nisan Cuma günü kalp krizi geçiren ve durumu kötüleşen ünlü hoca yoğun bakıma alındı.

80 YAŞINA KADAR SAHADA KALDI, SON MAÇINA DOLMABAHÇE'DE ÇIKTI

Çoklu felç geçiren, damarları da tıkanan Luce'nin dün vefat ettiği açıklandı.

Hem Romanya hem de Türk futbol camiası başsağlığı mesajları yayınladı.

Tecrübeli teknik adamdan geriye, bıraktığı izler kaldı.

İşte Lucescu, o izlerden birini de Romanya'nın millilerimize karşı oynadığı maçta bıraktı.

HAKAN'A UZUN UZUN SARILDI...

Son kez yeşil sahalarda boy gösteren Lucescu, karşılaşmanın ardından milli takımdan eski öğrencisi Hakan Çalhanoğlu'na uzun uzun sarılmıştı.

Görüntüde adeta bir veda havasında gerçekleşen sarılma, efsane hocanın vefatından sonra bir kez daha gündeme geldi.

İşte Lucescu'nun Hakan Çalhanoğlu'na vedası...