Fenerbahçe'de Milan Skriniar belirsizliği sürüyor

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Fenerbahçe'ye sezonun devre arasından PSG'den kiralık olarak transfer edilen Milan Skriniar'in kariyerindeki belirsizlik devam ediyor.

Sarı-lacivertli yönetim yıldız oyuncunun bonservisini almak çok istiyor ancak maaş sorunu devam ediyor.

ÖYLE BİR MAAŞ İSTEDİ Kİ...

Fransız devi, 2023 yılında Inter'den Skriniar'i bedelsiz bir şekilde transfer ederken, 20 milyonluk imza parasını futbolcuya 5 yıla bölerek yıllık maaşına ekledi.

Böylece yıldız stoperin maaşı 8+4 milyon euro oldu.

BU MAAŞA KİMSE YANAŞMIYOR

Başta İtalya Ligi ekiplerinden Napoli olmak üzere Avrupa'dan başka takımların da yıldız stopere ilgisi olsa da 12 milyon euroluk maaşına yaklaşan bir ekip bulunmuyor.

Fenerbahçe ise oyuncu tarafına bu maaşı karşılayamayacağını bildirdi.