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    Fenerbahçe'de Pelkas yolcu mu?

    Sarı-Lacivertlilerde Zajc’a 6 milyon, Pelkas’a 4, Tisserand’a ise 3 euroluk teklif olduğu öğrenildi. Bu kapsamda Fenerbahçeli yöneticilerin alacağı karar merak edildi.
    • 30.06.2022 - 11:43
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    Fenerbahçe'de Pelkas yolcu mu?

    Şu an 18 yabancısı bulunan Fenerbahçe 'de bu sayının 12'ye düşürülmesi hedefleniyor.

    Sarı-lacivertliler yabancı sayısını 12'ye düşürmesi durumunda 2 yabancı oyuncu takviyesi daha yapabilecek.

    Bu transferlere ise takımın yeni patronu Jorge Jesus karar verecek. Jesus'un raporu gidecek ve gelecek oyuncuları belirleyecek.

    Fenerbahçe'de bunun dışında da Zajc’a 6 milyon, Pelkas’a 4, Tisserand’a ise 3 euroluk teklifler geldiği öğrenildi.

    Zajc hariç diğer futbolcuların gitmesine sıcak bakan yönetim, teklifleri değerlendirmeye alabilir.

    Fenerbahçe'de Pelkas yolcu mu?

    DHA'nın haberine göre; Zajc’a 6 milyon, Pelkas’a 4, Tisserand’a ise 3 Euro'luk teklifler var. Bu tekliflerin tamamının İtalya Ligi'nden olması da dikkat çekti. Fenerbahçe kanadı ise bu konuda acele etmiyor.

    Geçen sezonun etkili ismi Zajc için 10 milyon euro'nun altında bir rakama evet demeyi düşünmeyen sarı-lacivertli yönetim yine de teknik direktör Jesus'un raporunu bekleyecek. Geçen sezon pek şans bulamayan ve oynadıkları bölgede alternatifleri çok olan Pelkas ve Tisserand'ın elden çıkarılması ise Zajc'a oranla daha kuvvetli.

    Yönetim ayrıca Lemos, Caulker ve Samatta'yı da Jesus'un önerileri doğrultusunda ya satacak ya da yine kiralamaya çalışacak.

    Fenerbahçe de Pelkas yolcu mu? #1


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