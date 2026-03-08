Fenerbahçe'de Sidiki Cherif, son 3 maçta 3 gol attı

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile karşılaştı ve rakibini son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin forveti Sidiki Cherif de 1 gole imza attı.

ANTALYASPOR VE GAZİANTEP FK'YA ATTI

Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Cherif, geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanında attığı golle ligde ilk kez gol sevinci yaşarken, 4 Mart Çarşamba günü oynanan Gaziantep FK kupa maçında da 1 kez fileleri sarstı.

SON DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

19 yaşındaki forvet 11'de başladığı Samsunspor mücadelesinde 90+5. dakikada golünü atarak takımına galibiyeti getirdi ve ligde 2. golüne ulaştı.