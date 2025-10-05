Fenerbahçe'de Tarık Çetin, maçı 5 kurtarışla bitirdi

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

Kaleci Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlığı sebebiyle forma giyemediği karşılaşmada, Fenerbahçe'nin üçüncü kalecisi Tarık Çetin eldivenleri devraldı.

5 KURTARIŞLA MAÇI TAMAMLADI

Genç file bekçisi, özellikle yaptığı kritik hamlelerle öne çıktı ve mücadeleyi 5 kurtarışla tamamlayarak kalesini gole kapattı.

"ÇOK DEĞERLİ PUANLAR KAYBETTİK"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Tarık, şunları dedi:

Kendi performansımdan önce takım olarak üzgünüz, 3 puan hedefiyle geldik. Bu şekilde çalıştık ama çok değerli puanlar kaybettik.