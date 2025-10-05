Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, maçı 5 kurtarışla bitirdi

Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlığı sebebiyle Samsunspor karşısında kaleye geçen Tarık Çetin, maçı 5 kurtarışla tamamladı.

Yayınlama Tarihi: 05.10.2025 22:22
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

Kaleci Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlığı sebebiyle forma giyemediği karşılaşmada, Fenerbahçe'nin üçüncü kalecisi Tarık Çetin eldivenleri devraldı.

5 KURTARIŞLA MAÇI TAMAMLADI

Genç file bekçisi, özellikle yaptığı kritik hamlelerle öne çıktı ve mücadeleyi 5 kurtarışla tamamlayarak kalesini gole kapattı.

"ÇOK DEĞERLİ PUANLAR KAYBETTİK"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Tarık, şunları dedi:

Kendi performansımdan önce takım olarak üzgünüz, 3 puan hedefiyle geldik. Bu şekilde çalıştık ama çok değerli puanlar kaybettik.

