Fenerbahçe'de transfer zirvesi

Yıllardır şampiyonluk hasreti süren Fenerbahçe, transfer sezonunda şu ana dek dikkat çeken isimleri kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Tarık Çetin, Jhon Duran ve Archie Brown isimlerini renklerine bağladı.

TRANSFER İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekiz kampında teknik direktör Jose Mourinho ile transfer için bir araya geldi.

Ali Koç ve Mourinho'nun transfer toplantısında, Devin Özek ve Berke Çelebi de yer aldı.

Sarı-lacivertlilerden görüşme hakkında şu açıklama yapıldı:

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynanan Al-Ittihad maçının ardından transfer için şu sözleri kullanmıştı:

"Önemli oyuncular ayrıldı, her maç oynayan oyunculardı. 2 tane yeni oyuncumuz var. Kulüp, bu anlamda harika iş çıkardı. Brown, çok potansiyelli bir oyuncu. Jhon, harika bir forvet. Tabii ki hala bazı ihtiyaçlarımız var." "Özel bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Bu inşa etmeye çalıştığımız şeyi kendimiz yok edemeyiz. Yaptığımız şeylerde dikkatli olmalıyız. Tabii ki önemli eklemeler yapmak istiyoruz. İnşa ettiğimiz şeyi yok etmek istemiyoruz. PlayStation oynamıyoruz. Elimizdekilere de odaklanmamız gerekiyor."