Fenerbahçe'den Fomget'in 12-1'lik galibiyete tepki!

Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beylerbeyispor'u 1-0 mağlup ederken yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş, son hafta öncesinde işlerinin zor olduğunu söyledi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki müsabakanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Danabaş, karşılaşmanın hakeminin performansını eleştirdi.

"ACİZ BİR HAKEM VARDI"

Sarı-lacivertli takımla gurur duyduğunu belirten Danabaş, şu ifadeleri kullandı:

"KAÇ GOL GEREKİYORSA O KADAR ATILIYOR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget'in 22. haftada Çekmeköy Bilgidoğa'yı 19-0, bugün oynanan maçta da Bornova Hitabspor'u 12-1 mağlup etmesine değinen Danabaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

Türkiye Futbol Federasyonunun gözleri önünde, iki maçta 31 gol atıldı. Bu hayatın normal akışına da aykırı bir şey. Rakip maçta bugün son 18 dakikada 6 gol atıldı. Bu hiç normal değil. Kaç gol gerekiyorsa o kadar atılıyor. Rakip takım bu işleri güzel yapıyor. Golcüleri de çok iyi. Bol bol gol atıyorlar. Artık iş biraz zora girdi. Ligin son haftasına giriyoruz. Aynı puandayız. Gol averajı ile diğer takım şu anda öne geçti ama biz sonuna kadar şartları zorlayacağız. Çıkacağız, biz top oynayacağız, biz futbol oynayacağız. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Bize bugüne kadar haftalardır bir sürü dedikodu geldi. Bunların hiçbirine inanmıyorduk, inanmak istemiyorduk. Türk futbolunun temiz olduğuna inanıyorduk. Biz bu gelen bilgileri, federasyon ve yetkililerle paylaştık ama maalesef sonuç ortada. İki maçta 31 gol. Artık başka ne söyleyeyim. Biz temiziz. Cümlenin sonunu getirmek istemiyorum ama takımımızla, oyuncularımızla ve tüm ekiple gurur duyuyorum. Bugüne kadar geldik. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk, bir şampiyonluk vermek istiyorduk ama hala bir maçımız var. Çıkmadık candan umut kesilmez.