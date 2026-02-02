Fenerbahçe’den Kocaelispor maçında taraftarına sarı bere

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 20’nci haftasında Kocaelispor’a konuk olan Fenerbahçe, deplasman tribününde yer alan taraftarlarını bu kez sarı bereyle karşıladı.

Sarı-lacivertli yönetim, soğuk hava koşullarını dikkate alarak Kocaeli deplasmanında tribünlere sarı bere dağıttı.

YAĞMURLUK HEDİYE EDİLMİŞTİ

Daha önce Galatasaray derbisinde taraftarlarına yağmurluk hediye eden Fenerbahçe yönetimi, Kocaeli maçında da hem taraftarların üşümemesi hem de tribünlerde görsel bütünlük sağlanması amacıyla taraftara sarı bere dağıttı.

BAŞKAN SARAN'DAN MESAJ

Deplasman tribünündeki koltuklara sarı bereler tek tek yerleştirilirken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran imzalı not da eklendi.

Nota eklenen mesajda, "Fenerbahçe armasının peşinden çıktığınız yolculukların yeni bir tanesinde daha beraberiz. Gerçek anlamda yağmur, kar, çamur demeden Çubuklu formanın olduğu her yerde varlığınızı hissettirerek takımımıza güç, rakiplere ise endişe kaynağı oldunuz. Ayak seslerini duymaya başladığımız mutlu sona hep birlikte omuz omuza, kol kola, yürek yüreğe ulaşacağız. İyi ki varsınız! Siz olmasanız asla başaramayız" ifadeleri kullanıldı.