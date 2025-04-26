Fenerbahçe'den maç sonunda hakeme tepki

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Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 mağlup etti.
Ev sahibi takımın maçtaki tek golünü 13. dakikada Alexandru Maxim atarken, konuk takıma galibiyeti getiren golleri; 68. dakikada Anderson Talisca (P), 69. dakikada Edin Dzeko ve 72. dakikada Fred kaydetti.
MAÇ SONU TEPKİ
Konuk takım sarı-lacivertliler maç sonu paylaşımında hakeme ve VAR'a tepki gösterdi.
Fenerbahçe, tartışmalı pozisyonlardan fotoğraf kolajı yayınladı.
Sarı lacivertliler, "Gaziantep'te 3 puanı 3 golle alıyoruz!" ifadelerini kullandı.
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