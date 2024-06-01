Fenerbahçe paylaştı! Jose Mourinho, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jose Mourinho, İstanbul'a geliyor. Sarı-lacivertliler, 2 Haziran Pazar günü Portekizli teknik direktör için imza töreni düzenleyecek.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlamıştır.

"Yarın akşam plan yapmayın"

Yaşanan bu gelişme üzerine Fenerbahçe, sosyal medya hesabından taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertliler yaptığı paylaşımda "Yarın akşama plan yapmayın" ifadelerini kullandı.

"2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!"

Öte yandan resmi imzayı atmaya hazırlanan Jose Mourinho'nun olduğu bir video Fenerbahçe'nin resmi hesabından paylaşılırken, şu not düşüldü:

Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı! Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!

"Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz"

Jose Mourinho ise videoda, şu ifadeleri kullandı: