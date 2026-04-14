Noa Lang sakatlık yaşamıştı: Liverpool reklam panolarında değişiklik yaptı!

Liverpool, Galatasaray maçında Noa Lang'in yaşadığı ciddi başparmak sakatlığından dolayı bu akşam oynanacak PSG maçı öncesinde Anfield'daki reklam panolarında değişiklik yaptı.
LIVERPOOL PANOLARI DEĞİŞTİRDİ
The Athletic'te yer alan haberde, Liverpool'un, Lang'ın yaşadığı ciddi sakatlık sonrası Paris Saint-Germain maçı öncesi reklam panolarında değişiklik yaptığı belirtildi.
Yeni düzenlemede, oyuncuların çarpması durumunda darbe etkisini azaltacak boşluklar oluşturuldu.
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında bugün (Salı) sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek.
Liverpool, Fransa'daki ilk maçta PSG'ye 2-0'lık skorla kaybetmişti.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray forması giyen Noa Lang, Liverpool ile deplasmanda oynanan maçta reklam panolarına çarpması sonrası yerde kalmış ve Hollandalı futbolcunun parmağında kısmi kopma olmuştu.
Parmağı reklam panolarına sıkışan Hollandalı oyuncu hemen hastaneye götürülmüş ve parmağı dikilmişti.
Olayın ardından Liverpool ve UEFA inceleme başlatırken, oyuncunun parmağının panolar arasına sıkıştığı ifade edilmişti.
UEFA, benzer risklerin önüne geçmek amacıyla saha kenarı düzenlemelerinin gözden geçirileceğini açıklamıştı.