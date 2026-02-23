Fenerbahçeli futbolcuların kaçan galibiyete üzüntüsü

Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yolunda büyük fırsat tepti.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda baskılı bir oyun ortaya koyamadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

GOLLER SON DAKİKADA GELDİ

İkinci yarıda baskılı bir performans sergileyen ve oyunu rakip yarı alana yıkan sarı-lacivertliler, uzun süre baskıyı skora dönüştüremedi.

Maçın 90+5. dakikasında Marco Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 90+11. dakikada Jim Allevinah'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE, FIRSAT TEPTİ

Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada 2 puan kaybetti ve puanını 53'e çıkararak zirveyle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

MAÇ SONU BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Kaybedilen iki puanın ardından ise Fenerbahçeli futbolcular büyük üzüntü yaşadı.

Son dakikada yenilen golle şampiyonluk yarışında yara alan futbolcular, kendilerini yere bıraktı.