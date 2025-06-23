Fenerbahçeli taraftarlar kombine kart yenilemek için uzun kuyruklar oluşturdu

Fenerbahçe'nin 2025-2026 futbol sezonu kombine kart yer değişikliği süreci, taraftarların yoğun ilgisiyle başladı.
Yeni sezonda geçerli olacak kombine kartlar için eski hak sahiplerine tanınan yer değişikliği hakkı bugün saat 17.00 itibarıyla sona erecek.
TARAFTARLAR AKIN ETTİ
Yer değişikliği yapmak isteyen hak sahiplerinin, yenileme sürecinde mevcut koltuklarını güncellemiş olmaları gerekiyor.
Aksi takdirde satış işlemi gerçekleştirilmeyecek.
Yer değişikliği sürecinin tamamlanmasının ardından, Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeler 24 Haziran Salı günü saat 10.00’dan, 25 Haziran Çarşamba günü saat 09.00’a kadar öncelikli kombine alım hakkından yararlanabilecek.
GENEL SATIŞLAR 25 HAZİRAN'DA YAPILACAK
Genel satışlar ise 25 Haziran Çarşamba günü 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.
Öğrenci tribünü kombine kartları ise 26 Haziran Perşembe günü aynı saat aralığında satışa sunulacak.
Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kombine bilet fiyatları şu şekilde:
Fenerium alt:
A-I Blok: 86 bin 800 lira
B Blok: 105 bin lira
C Blok: 119 bin lira
D Blok: 140 bin lira
E Blok VIP: 455 bin lira
Fenerium üst:
A-I Blok: 33 bin lira
B-H Blok: 38 bin lira
C-G Blok: 49 bin lira
D-F Blok: 58 bin 800 lira
E Blok: 64 bin 400 lira
Maraton alt:
A-I Blok: 86 bin 800 lira
B Blok: 105 bin lira
C-G Blok: 119 bin lira
D-F Blok: 140 bin lira
E Blok VIP: 455 bin lira
H Blok (Divan kurulu üyeleri): 35 bin lira
Maraton üst:
A-I Blok: 33 bin lira
B-H Blok: 38 bin lira
C-G Blok: 49 bin lira
D-F Blok: 58 bin 800 lira
E Blok: 64 bin 400 lira
Kale arkası: 20 bin 500 lira
Öğrenci: 10 bin 750 lira