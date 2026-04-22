Serkan Özbalta, takımını Süper Lig'e taşıyan 125. teknik direktör oldu

Sezona Erzurumspor FK ile başlayan Serkan Özbalta, sezon bitmeden teknik direktörlük kariyerine yeni bir başarı ekledi.

Kariyerinde 2018-2019 sezonunda Keçireörengücü'nü ve 2020-2021'de Manisa FK'yı 2. Lig'den 1. Lig'e taşıyan Serkan Özbalta, Erzurumspor FK'nın başında Süper Lig'e yükselme sevincini yaşadı.

Serkan Özbalta, futbolculuk kariyerinde de 2003-2004 sezonunda Erciyesspor formasıyla Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti.

ERZURUM'U SÜPER LİG'E TAŞIDI

Teknik direktörlük kariyerinde Keçiörengücü ve Manisa FK'nin ardından kısa süre Süper Lig ekiplerinden Altay ve Hatayspor'da görev yapan Özbalta, Erzurumspor FK'dan önce 1. Lig'de Sakaryaspor ve Çorum FK'yı çalıştırdı.

Üçüncü kez Süper Lig vizesi alan Erzurumspor FK'da daha önce 2017-2018'de Mehmet Altıparmak, 2019-2020'de Mehmet Özdilek, Erzurum temsilcisini Süper Lig'e taşıdı.

SERKAN ÖZBALTA 125. İSİM OLDU

Özbalta'nın Süper Lig sevinci yaşayan 125. teknik direktör olduğu 1. Lig'de, Kadri Aytaç, Yılmaz Vural ve Yücel İldiz, dörder şampiyonlukla en başarılı teknik direktörler olarak ilk sırada yer alıyor.

Bu teknik direktörleri üçer şampiyonlukla Ali Hoşfikirer, Hüseyin Kalpar, Kamuran Soykıray, Mehmet Altıparmak, Samet Aybaba ve Zeynel Soyuer takip ediyor.

LİGDE GÖREV YAPANLARDAN SÜPER LİG'E YÜKSELENLER

Ligde halen görev yapan teknik direktörler için 3 isim daha önce takımlarının başında Süper Lig'e çıktı.

Doğrudan Süper Lig'e yükselme mücadelesini sürdüren ekiplerden Esenler Erokspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, daha önce 2012-2013’te Erciyesspor ve 2022-2023’te Pendikspor'la Süper Lig'e yükseldi.

Özköylü dışında Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2002-2003'te Çaykur Rizespor'u ve 2007-2008'de Antalyaspor'u, Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz da 2021-2022'de İstanbulspor'u Süper Lig'e taşıdı.