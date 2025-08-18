Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda

İş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü 31. Başkanı Ali Şen, sağlık sorunları yaşıyor...

Şen, yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Onat, acı haberi köşe yazısında duyurdu.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Onat, 86 yaşındaki Şen'in konuşamadığını ve kimseyi tanımadığını dile getirdi.

Ali Şen'in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumuna ilişkin "Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka." ifadelerini kullandı.

ALİ ŞEN KİMDİR?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Ali Şen, 12 Nisan 1939’da Kosova’nın Prizren kentinde dünyaya geldi. İş dünyasında uzun yıllar farklı sektörlerde yatırımlar yapan Şen, özellikle spor camiasındaki çalışmalarıyla tanındı.

İlk kez 1981-1983 yılları arasında Fenerbahçe Başkanlığı görevini üstlendi. Daha sonra 1994-1998 döneminde yeniden başkan seçilerek kulübün önemli başarılarına imza attı.

"Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon" sloganıyla özleşen Ali Şen, 15 Şubat 1998 tarihinde düzenlenen olağan kongrede başkanlığı Aziz Yıldırım'a devretti.

Taraftarla kurduğu yakın bağ ve karizmatik tavırlarıyla hafızalarda yer edinen Şen, Fenerbahçe tarihine damga vurmuş isimlerden biri oldu.

Onun başkanlık dönemleri, sarı-lacivertli camiada halen sıkça anılmaktadır.