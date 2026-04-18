Fenerbahçe'nin uzatma dakikaları çilesi bitmek bilmiyor

Zirve yarışında ağır bir daha alan Fenerbahçe, dün akşam 90+8'de yediği gol sonrası Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sezon birçok maçta geriden gelerek kazanan sarı-lacivertli takım, aynı şekilde son dakikalarda dramatik şekilde birçok maçta da puan kaybı yaşadı.

İşte Fenerbahçe'nin bu sezon son dakikalarda yaşadığı dramatik anlar...

GÖZTEPE'DE UZATMALARDA KAÇAN PENALTI

Anderson Talisca, ligin ilk yarısında oynanan Göztepe maçında 90+5'te penaltı kaçırmıştı.

İzmir'deki maç 0-0 sona ermişti.

ALANYASPOR'A KARŞI YENİLEN GOL

Sarı-lacivertli takım, Yusuf Özdemir'in 90+3'te attığı golle adeta yıkılmıştı.

Karşılaşma 2-2 sona ermişti.

KASIMPAŞA MAÇINDA AYNI DRAMATİK SON

Kadıköy'de oynanan başka bir dramatik maç daha...

Son dakikalarad 1-0 önde giren Fenerbahçe, Allevinah'ın 90+11'de attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

ANTALYA'DA DİREKTEN DÖNEN TOP

Antalya'da da son dakikalara 2-2 beraberlikle giren Fenerbahçe, son dakikalarda direği geçememişti.

SON OLARAK RİZESPOR...

Fenerbahçe dün de trajik bir şekilde yine son dakikalarda yıkıldı.

90+8'de Sarı-lacivertli takım, Ederson'un hatalı çıkışında kafa vuruşu yapan Sagnan'ın golüne engel olamadı ve karşılaşam 2-2 bitti.

FIRSATI TEPKİ

Fenerbahçe, galip gelmesi halinde Galatasaray'ın 1 puan önüne geçecekti.

Ancak bu fırsatı tepen Fenerbahçe, bugün Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni mağlup etmesi durumunda rakibinin 5 puan gerisine düşecek.