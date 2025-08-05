Fenerbahçe'ye Marco Asensio'da kötü haber

Yeni sezon öncesi Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Tarık Çetin'i kadrosuna katan, Milan Skriniar'ın da bonservisini alan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimler arasında Paris Saint Germain'de forma giyen Marco Asensio da yer alıyordu.

Fenerbahçe, Marco Asensio'yu transfer etmek için Paris Saint-Germain'le anlaşmaya vardı ancak sarı lacivertliler, İspanyol oyuncuyu ikna edemedi.

ASTON VILLA DEVREYE GİRDİ

PSG'nin başarılı 10 numarası için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Geçen sezon İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Asensio için Ada ekibi yeniden harekete geçti.

Aston Villa'nın yıldız oyuncuyu yeniden kiralamak için PSG'nin kapısını çaldığı gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE BEKLEMEYE GEÇTİ

29 yaşındaki 10 numara için Fenerbahçe'nin şu an beklemeye geçtiği öğrenildi.

Geçen sezon Aston Villa'da kiralık oynayan 29 yaşındaki futbolcu, 37 maçta 10 gol, 5 asistlik performans gösterdi. PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.