Fenerbahçe'ye N'Golo Kante'den kötü haber

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Fransız yıldız N'Golo Kante için tüm şartları zorluyor.

Geçtiğimiz gün yeni bir teklif daha hazırlayan sarı-lacivertliler, yürüttüğü görüşmelerde istediği sonucu alamadı.

Sarı-lacivertli kulübün, Al-Ittihad forması giyen tecrübeli orta saha için yaptığı girişimlerin şimdilik sonuçsuz kaldığı belirtildi.

ARAPLAR YAZDI: AL ITTAHAD REDDETTİ!

Suudi Arabistan basınından Ariyadhiah'ın haberine göre Al-Ittihad, Fenerbahçe'nin N'Golo Kante için sunduğu transfer teklifini geri çevirdi.

Kulüp yönetiminin, Fransız futbolcunun ayrılığına şu aşamada onay vermediği ifade edildi.

Haberde, Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Kante'nin, kulübü Al-Ittihad'a transferde kolaylık sağlanması için baskı yaptığı ancak bu girişimin de henüz olumlu sonuç vermediği aktarıldı.

BİR TEKLİF DAHA YOLDA

Sarı-lacivertli yöneticilerin, N'Golo Kante transferi için Al-Ittihad'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Görüşmelerin yeniden hız kazanıp kazanmayacağı merak konusu oldu.

Al-Ittihad formasıyla bu sezon 25 maçta görev alan N'Golo Kante, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.