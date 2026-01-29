Fenerbahçe'ye N'Golo Kante'den kötü haber

- Fenerbahçe'nin N'Golo Kante için yaptığı teklif Al-Ittihad tarafından reddedildi.
- Kante, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor ancak kulübü izin vermiyor.
- Fenerbahçe, Kante transferi için tekrar girişimde bulunacak.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Fransız yıldız N'Golo Kante için tüm şartları zorluyor.
Geçtiğimiz gün yeni bir teklif daha hazırlayan sarı-lacivertliler, yürüttüğü görüşmelerde istediği sonucu alamadı.
Sarı-lacivertli kulübün, Al-Ittihad forması giyen tecrübeli orta saha için yaptığı girişimlerin şimdilik sonuçsuz kaldığı belirtildi.
ARAPLAR YAZDI: AL ITTAHAD REDDETTİ!
Suudi Arabistan basınından Ariyadhiah'ın haberine göre Al-Ittihad, Fenerbahçe'nin N'Golo Kante için sunduğu transfer teklifini geri çevirdi.
Kulüp yönetiminin, Fransız futbolcunun ayrılığına şu aşamada onay vermediği ifade edildi.
Haberde, Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Kante'nin, kulübü Al-Ittihad'a transferde kolaylık sağlanması için baskı yaptığı ancak bu girişimin de henüz olumlu sonuç vermediği aktarıldı.
BİR TEKLİF DAHA YOLDA
Sarı-lacivertli yöneticilerin, N'Golo Kante transferi için Al-Ittihad'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlandığı öğrenildi.
Görüşmelerin yeniden hız kazanıp kazanmayacağı merak konusu oldu.
Al-Ittihad formasıyla bu sezon 25 maçta görev alan N'Golo Kante, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.