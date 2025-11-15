Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski'den kötü haber: Milli maçta sakatlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Polonya, Hollanda'yı konuk etti.

Polonya Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, maçta sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

14. DAKİKADA SAKATLANDI

Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, müsabakaya ilk 11'de başladı.

Szymanski, maçın henüz 14'üncü dakikasında sakatlandı.

Yıldız oyuncu, oyuna devam edemedi ve kenara geldi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Szymanski'nin yerine Bartosz Kapustka oyuna dahil oldu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 948 dakika süre alan Sebastian Szymanski, 2 kez rakip fileleri havalandırdı ve 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.