Galatasaray'da 2 isim yolcu: Opsiyonları kullanılmayacak!

Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başlandı...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Noa Lang, sezonun tamamlanmasıyla birlikte İtalya'ya geri dönecek.

Sarı-kırmızılılar, Hollandalı futbolcunun opsiyonunu kullanmayacak.

LANG'IN OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Liverpool maçında yaşadığı talihsiz sakatlığın da etkisiyle son haftalarda performansında düşüş gözlemlenen Noa Lang ile yollar ayrılacak.

Bu arada 26 yaşındaki futbolcuyla birlikte Galatasaray'da bir veda daha gerçekleşecek.

BOEY DE GERİ DÖNÜYOR

Tıpkı Noa Lang gibi ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kiralanan Sacha Boey'le de devam edilmeyecek.

Galatasaray, Fransız sağ bekin 15 milyon euroluk opsiyonunu kullanmayacak ve Sacha Boey sezon sonunda Bayern Münih'e geri dönecek.