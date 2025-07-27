FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler atletik testi geçemedi

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'le ilgili şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı.

38 yaşındaki İzmir bölgesi hakemi Meler, atletik koşu testini geçemedi.

KOŞU TESTİNİ GEÇEMEDİ

Tecrübeli isim, ağustos ayının ikinci haftasında gerçekleşecek yeni testlerde de başarısız olursa Süper Lig'de görev alamayacak ve Birinci Lig'e gönderilecek.

3 HAKEM DAHA BAŞARISIZ OLDU

Ayrıca üst klasman yardımcı hakemlerinden Serkan Çimen, Hakan Yemişken ve Samet Çavuş'un, koşu testlerinde başarısız olduğu belirtildi.

DÜNYA ÇAPINDA ORGANİZASYONLARDA GÖREV ALDI

2017 yılından bu yana FIFA kokartı takan Meler, Süper Lig'de 188 maç yönetti.

Meler ayrıca Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda çok sayıda karşılaşmada görev aldı.