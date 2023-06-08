Florya Metin Oktay Tesisleri bakıma alındı

Galatasaray'da zeminin yeni sezona yetişmesi için hemen kollar sıvandı. Teknik direktör Okan Buruk, kutlamalar sonrasında futbolculara 20 gün izin verdi. Takımın 26 Haziran'da top başı yapması bekleniyor.

25-26 Temmuz tarihlerinde Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme maçına çıkacak.

Galatasaray rakibini bekliyor

Şampiyonlar Ligi ön elemelerine seri başı olarak katılan Galatasaray'ın kesinleşen rakipleri şu şekilde:

Molde, Kopenhag, Dinamo Zagreb, Dinamo Zagreb. Diğer takımlarda Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turları oynandıktan sonra belli olacak.