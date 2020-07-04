Fortune'a göre Türkiye'nin en büyüğü G.Saray

Fortune dergisi, Türkiye’nin en büyük 500 şirketini açıkladığı listede Galatasaray'a da yer verdi.

Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye’nin 2008 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük 500 şirketini sıraladığı Fortune 500 Türkiye listesinin 2019 yılı sonuçları açıklandı.

Dünyanın önde gelen iş dünyası dergilerinden Fortune bu listesinde, Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş., 294. sırada yer alarak; sportif faaliyetlerde boy gösteren diğer şirketleri geride bıraktı.

ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ ORANI YÜZDE 73.4

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

''2019 yılı itibariyle en büyük 500 şirketin net satışlarının önceki yıla göre artış oranı %14,9 olarak gerçekleşirken 1,087 milyar TL’lik net satış hasılatını yakalayan Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.’nin net satışlarının önceki yıla kıyasla artış oranı ise %73,4 oldu ve bu alanda Türkiye’deki en büyük 500 şirket arasında 18. sırayı elde ederek en önlerde yer aldı. Spor kulüpleri arasında yıllık 1 milyar TL gelir barajını aşan ilk şirket olan Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.’nin 2019 yılında gerçekleşen faiz ve vergi öncesi karı (FVÖK) ise 295,5 milyon TL oldu.''