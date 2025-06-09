Fransızlar, Uğurcan Çakır'ı bekliyor

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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Avrupa’da oynama rüyasına kavuşabilir...

Burnley ve PSV’nin de ilgilendiği milli eldiven için ilk resmi teklif, Monaco’dan geldi.

Buna göre Fransız kulübü Monaco, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 10 milyon euro civarında ilk teklifini sundu.

SON KARAR UĞURCAN'DA

Fransızlar daha sonra 9 milyon eurosu net, bonuslarla 12 milyon euroya çıkan bir öneride bulundu.

Yönetim, bu rakam üzerinden pazarlıkları başladı ancak genel itibarıyla teklifi kabul etmeye sıcak bakıyor.

Son karar ise Uğurcan’da.

UĞURCAN'A YURT DIŞI SÖZÜ

Başarılı eldivenin de onayı bekleniyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, 29 yaşındaki Uğurcan'a yurt dışı konusunda söz verdiği ve bu nedenle Monaco ile görüşmelerin devam edeceği öğrenildi.