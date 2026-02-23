Fred: Kendimi çok korkunç ve kötü hissediyorum

Süper Lig’in 23. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe forması giyen Fred, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

Brezilyalı futbolcu, "Çok zor kendimi çok korkunç ve kötü hissediyorum! Kazanmamız gereken bir maçtı! Golü bulduk ve golü yememeliydik. Bu akşam çok üzüleceğiz ama yarından itibaren kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

"BU MAÇ BİZE DERS OLSUN"

Fred, "Takım olarak umudumuzun düşmesine izin vermemeliyiz. Bu maç bize ders olsun ki önümüzdeki açları kazanalım." diye konuştu.