Fred: Şampiyonluk yarışı hala ortada

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

Fenerbahçe forması giyen Fred, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI HALA ORTADA"

Brezilyalı futbolcu, "Şampiyonluk yarışı hala ortada. Şampiyon olmak için şansımız var. Önümüzde daha çok ve önemli maçlar var." dedi.

"DAHA İYİ BİR DURUŞ SERGİLEYECEĞİZ SAHADA"

Fred, "Bugün istediklerimizi yapamadık ama pes etmiyoruz asla, güçlü ve birlik olmuş bir takımız. İşimizi en iyi şekilde yapmaya, savaşmaya devam edeceğiz. Bu maçı analiz edip önümüzdeki maçlardan itibaren daha iyi bir duruş sergileyeceğiz sahada." diye konuştu.