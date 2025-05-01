Futbolu bıraktı mı? Menajerinden Caner Erkin açıklaması

Haber Merkezi

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un tecrübeli kaptanı Caner Erkin'in futbolu bıraktığına dair iddialar spor camiasında geniş yankı buldu.

Bu iddia ile ilgili açıklama, Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak'tan gelmedi.

Altıparmak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada gündemdeki iddiaları yalanladı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Altıparmak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medyada yer alan 'Caner Erkin futbolu bıraktı' şekildeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Aktif kariyerini Eyüpspor'da sürdüren oyuncumuzun mental ve fiziksel sağlığı olanak verdiği sürece futbol oynamaya devam edecektir. Bizzat Caner Erkin'in kendisi ve temsilcisi olarak tarafımdan yapılmayan ve sadece söylentiden ibaret olan açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla.

BU SEZON 24 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde Inter, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi önemli takımların forması giyen Caner Erkin, bu sezon Eyüpspor formasını 24 kez giydi.

36 yaşındaki savunma oyuncusu, bu maçlarda 5 asistle mücadele etti.