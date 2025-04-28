Victor Osimhen, Caner Erkin'i hareketsiz bıraktı
Haber Merkezi

Süper Lig'de lider Galatasaray, Eyüpspor deplasmanına konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor'u 5-1'lik skorla yendi.

Karşılaşmada Osimhen'in takımı adına attığı 3. golde yaptığı hareketler dikkati çekti.

CANER'İN ÖNÜNDEN AYAĞIYLA ALDI

Osimhen'in önüne düşen topu ayağını kaldırarak önüne alışı rakibi Caner Erkin'i şaşkına çevirdi.

Caner Erkin, Osimhen'in topu alış şeklinden sonra bir süre hareketsiz kaldı ve topa müdahale edemedi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

DONDU KALDI

Erkin'in hareketsiz kaldığı an sosyal medyada gündem oldu.

İşte o an...

ensonhaber icon
Can Badak
Editor